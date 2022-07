Portugal se recupera e empata com Suíça na Eurocopa

LEIGH (Reuters) – Portugal se recuperou após estar perdendo por dois gols de diferença e empatou com a Suíça por 2 x 2, graças a uma inspirada reação no segundo tempo da primeira rodada do Grupo C da Eurocopa feminina neste sábado.

A Suíça conseguiu o começo perfeito quando Coumba Sow aproveitou uma tentativa ruim de afastar a bola no segundo minuto e acertou um chute de fora da área, deixando a goleira Inês Pereira coçando a cabeça.

As suíças marcaram novamente três minutos depois, quando a zagueira Rahel Kiwic completou de cabeça na segunda trave uma cobrança de falta para deixar Portugal em apuros.

As portuguesas mantiveram a pressão, mas conseguiram diminuir a diferença pela metade apenas pouco antes da marca de uma hora de bola rolando, com Diana Gomes pegando o rebote da sua própria cabeçada após escanteio.

Portugal abandonou seu estilo de posse de bola lenta e passou a ser mais direto, empatando a partida aos 20 minutos, quando Tatiana Pinto deu um lindo cruzamento da direita, completado por Jéssica Silva.

Empolgada, a seleção de Portugal criou várias chances nos minutos finais que foram frustradas pela defesa suíça. Telma Encarnação quase conseguiu o gol da vitória para Portugal, mas acabou acertando a trave.

O resultado deixa os dois times com 1 ponto cada, no que era considerado um jogo que ambos precisavam vencer porque estão no mesmo grupo da Suécia, principal seleção europeia do ranking, e a atual campeã Holanda.

(Reportagem de Rohith Nair em Bengaluru)