Portugal: polícia investiga suspeitas de corrupção no consulado do Rio

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/11/2023 - 9:15 Para compartilhar:

A Polícia portuguesa realizou diversas buscas em Portugal e no Brasil, no âmbito de uma investigação cooperativa entre os dois países, sobre suspeitas de corrupção para obtenção de vistos e nacionalidade portuguesa no consulado do Rio de Janeiro, anunciou nesta segunda-feira (27) a Polícia Judiciária.

Esta investigação visa “desmantelar procedimentos que permitem a legalização e certificação ilegal de documentos com vistas à obtenção da nacionalidade portuguesa ou de vistos”, explica a Polícia Judiciária (PJ) em um comunicado.

Durante estas buscas, a Polícia portuguesa, que respondeu a um pedido de cooperação das autoridades brasileiras, coletou os dados informáticos.

Além de Lisboa, em Portugal, as buscas também ocorreram no Rio de Janeiro e em Saquarema (município 70 km ao leste do Rio).

Esta investigação, que diz respeito a organizações criminosas, investiga suspeitas de corrupção passiva e ativa, desvio de fundos, usurpação de funções, abuso de poder ou mesmo falsificação de documentos, segundo os investigadores portugueses.

As práticas ilegais incluíram “a atribuição de horários” no consulado de Portugal no Rio ou mesmo o “acesso a informações privilegiadas”, especifica a PJ portuguesa.

Segundo o jornal português Diário de Noticias, a Polícia suspeita em particular que algumas das mais poderosas organizações criminosas brasileiras tenham se beneficiado da “cumplicidade dentro do consulado” para obter vistos para que alguns dos seus membros possam viajar para Portugal.

lf/ref/aa

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias