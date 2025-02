Portugal flexibiliza vistos para imigrantes do Brasil

LISBOA, 12 FEV (ANSA) – O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, sancionou uma lei que permite aos cidadãos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) solicitar residência depois de entrar no país como turistas, sem necessidade de um visto de trabalho.

Com a nova regra, imigrantes provenientes de países como Brasil, Timor-Leste, Angola, Cabo Verde e Moçambique precisam apenas encontrar um emprego assim que chegar a Portugal como turistas. Feito isso, basta realizar o pedido de residência, que terá validade de dois anos.

Outra novidade é que a autorização de residência deixa de ser em uma folha de papel A4 e passa a ser em um cartão que segue os padrões da União Europeia, o que permitirá que brasileiros e demais cidadãos da CPLP possam viajar pelo Espaço Schengen.

Segundo o jornal português Público, a mudança deve beneficiar mais de 150 mil pessoas.

O processo de imigração é um dos temas centrais do governo português, já que o país depende de mão-de-obra estrangeira para movimentar a economia. De acordo com associações locais, faltam aproximadamente 90 mil profissionais no setor de construção e 20 mil na agricultura. (ANSA).