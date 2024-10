Portugal empata com Escócia (0-0) e cede primeiros pontos Liga das Nações

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/10/2024 - 18:39 Para compartilhar:

Depois de três vitórias em três jogos na Liga das nações da Uefa, Portugal não saiu do 0 a 0 com a Escócia nesta terça-feira (15), em Glasgow, e deixou escapar os primeiros pontos na competição.

Contra a lanterna do grupo 1 da Liga A, a seleção de Cristiano Ronaldo não venceu, mas manteve a liderança com três pontos de vantagem sobre a Croácia, que empatou em 3 a 3 com a Polônia em um jogo espetacular.

Em novembro, Portugal tentará garantir a classificação para as quartas de final em casa contra a seleção polonesa, antes de viajar a Split para enfrentar os croatas.

A Escócia, ameaçada de rebaixamento para a Liga B, conseguiu pelo menos quebrar a sequência de derrotas diante de sua torcida.

A seleção portuguesa usou força máxima em Glasgow. Além do “interminável” CR7, capitão da equipe aos 39 anos, estiveram em campo Vitinha, Nuno Mendes, Diogo Jota, Bernardo Silva e Rafael Leão, estes dois últimos vindos do banco de reservas.

Leão infernizou a defesa escocesa na reta final da partida, primeiro com um drible e um passe para Bruno Fernandes, que chutou de primeira e o goleiro Craig Gordon defendeu (87′).

Nos acréscimos, o atacante do Milan finalizou e o lateral Nicky Devlin conseguiu desviar para manter o zero no placar (90’+1).

Simultaneamente, Polônia e Croácia se enfrentaram em Varsóvia em um jogo com seis gols.

Os poloneses saíram na frente com o capitão Piotr Zielinski (5′), mas os croatas viraram o placar para 3 a 1 em poucos minutos, marcando com Borna Sosa (19′), Petar Sucic (24′) e Martin Baturina (26′).

A Polônia não demorou a reagir e diminuiu ainda antes do intervalo com Nicola Zalewski (45′), até chegar ao empate no segundo tempo graças ao gol de Sebastian Szymanski (68′).

bur-jta/pm/dam/cb/aam