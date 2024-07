Portugal e França na Eurocopa é passagem de bastão entre fã Mbappé e herói Cristiano Ronaldo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/07/2024 - 6:30 Para compartilhar:

A partida entre Portugal e França pelas quartas de final da Eurocopa está no foco dos fãs de futebol não só pela importante vaga na semifinal da competição europeia. O roteiro do torneio colocou frente a frente mais uma vez o craque da seleção francesa Kylian Mbappé e seu ídolo no esporte, Cristiano Ronaldo.

Enquanto um já escreveu seu nome na história do Real Madrid, como principal jogador do clube, o outro foi anunciado poucas semanas antes da Euro como nova contratação dos merengues. E a história de admiração entre Mbappé e Ronaldo já vem sendo escrita há anos, desde que o francês surgiu como promessa no futebol.

Na quinta-feira, véspera do confronto, Mbappé comentou o reencontro com o português durante coletiva de imprensa e afirmou que é sempre uma honra enfrentá-lo dentro de campo.

“Todos sabem a admiração que tenho por ele. Com o tempo tive a chance de conhecê-lo e estamos sempre em contato. Ele tenta me dar conselhos, seguir a minha carreira, isso é legal. Esse jogo contra ele é uma honra por tudo que ele fez no futebol. Não importa o que acontece antes ou depois, ele será sempre uma lenda do futebol. E claro que esperamos ganhar amanhã e ir à semifinal”, declarou.

Ao ser anunciado pelo Real Madrid, o atacante francês fez uma postagem nas redes sociais definindo a chegada no clube espanhol como a realização de um sonho. Na sequência de fotos publicadas em seu perfil do Instagram, Mbappé colocou uma foto já conhecida pela internet onde aparece, ainda adolescente, sorrindo ao lado de Cristiano Ronaldo.

O duelo desta sexta-feira será o terceiro entre os dois com suas seleções. Em outubro de 2020, a França recebeu Portugal no Stade de France pela Liga das Nações e ficou no 0 x 0. A segunda partida entre os dois aconteceu na fase de grupos da última Eurocopa, em 2021, e mais uma vez terminou empatada, por 2 a 2, com um dos gols portugueses anotados por Cristiano Ronaldo.