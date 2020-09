Portugal domina a Croácia e vence com facilidade na Liga das Nações Sem Cristiano Ronaldo, que teve lesão no pé, portugueses massacram os atuais vice-campeões mundiais e começam a Liga das Nações com o pé direito

O campeão começou com tudo. Neste sábado, a seleção portuguesa estreou na Liga das Nações e venceu a Croácia com facilidade. Em partida disputada no Estádio do Dragão, no Porto, os donos da casa, que não contaram com Cristiano Ronaldo, ganharam por 4 a 1. João Cancelo, Digo Jota, João Félix e André Silva fizeram os gols dos donos da casa. Petkovic descontou.

DOMÍNIO PORTUGUÊS

​Os primeiros 45 minutos foram de amplo domínio dos donos da casa. Ao todo, o time de Portugal finalizou 15 vezes contra o goleiro Livakovic, que teve muito trabalho e fez grandes defesas. Das 15 chances, três foram na trave e o gol saiu somente nos minutos finais. Aos 41 minutos do primeiro tempo, João Cancelo pegou pela direita, cortou para o meio e, da entrada da área, acertou o ângulo do arqueiro croata.

SEGUNDO TEMPO IGUAL

A etapa final foi da mesma forma que o primeiro tempo: com domínio de Portugal. Aos 13 minutos, Raphaël Guerreiro lançou para Diogo Jota por cima, que recebeu nas costas da marcação, e o atacante do Wolverhampton bateu na saída do goleiro. O terceiro foi de João Félix, que substituiu Cristiano Ronaldo. O camisa 23 bateu arriscou de fora da área e contou com ajuda do goleiro croata, que não segurou. Nos minutos finais, Petkovic chegou a diminuir para a Croácia, mas André Silva novamente aumentou a vantagem.

SITUAÇÃO

Com a vitória, os portugueses largam na frente no Grupo 3 da Liga A e assumem a liderança por conta do critério de saldo de gols. A França, que venceu a Suécia, também tem os mesmos três pontos, mas marcaram somente um gol.

SEQUÊNCIA

​Na próxima rodada, os portugueses enfrentam a Suécia, fora de casa. O jogo acontece na terça-feira, às 15h45 (de Brasília), em Estocolmo. Já os croatas fazem a reedição da final da Copa do Mundo de 2018 e enfrentam a França, fora de casa. A bola rola também às 15h45, no Stade de France, em Paris.

