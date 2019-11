Portugal classificado para a Euro-2020, França termina líder de grupo

Portugal precisou esperar até a última rodada para colocar no bolso a vaga na Eurocopa-2020, graças à vitória por 2 a 0 sobre Luxemburgo neste domingo, enquanto a França, já classificada, garantiu o primeiro lugar de seu grupo ao derrotar a Albânia pelo mesmo placar.

– CR7 com 99 gols –

Com gols de Bruno Fernandes (39 min) e Cristiano Ronaldo (86′), Portugal garantiu a 11ª classificação seguida para uma das grandes competições mundiais (Euro e Copa do Mundo).

Ao aparecer de maneira oportunista dentro da área para colocar um rebote do goleiro de Luxemburgo no fundo das redes, Cristiano Ronaldo chegou a 99 gols com a seleção portuguesa em 164 jogos.

Autor de um ‘hat trick’ na quinta-feira contra a Lituânia, CR7 continua se aproximando do recorde mundial do iraniano Ali Daei (109 gols), mas terá que esperar até março -quando estará com 35 anos- para tentar superara barreira dos 100 gols por seu país.

“Eu não estava 100% para esse jogo e ainda não estou”, explicou após a partida o craque da Juventus, que não descansa do objetivo de quebrar recorde atrás de recorde.

– França em primeiro –

Missão cumprida para os atuais campeões do mundo: a França venceu a Albânia por 2 a 0 sem Kylian Mbappé, poupado por estar doente, e garantiu a liderança do grupo H e um sorteio teoricamente mais favorável para a Euro-2020.

Em campo, o técnico Didier Deschamps, em sua 100ª partida no comando da França, contou com grande atuação de Antoine Griezmann, autor de um gol e uma assistência, para superar uma Albânia aguerrida e um gramado em más condições no estádio de Kombetare, em Tirana.

– Inglaterra forte –

Mesmo com a vaga na Euro já garantida, a Inglaterra também não relaxou neste domingo, goleando por 4 a 0 a modesta seleção de Kosovo.

Atual artilheiro das eliminatórias da Euro, Karry Kane chegou a 12 gols na competição ao balançar as redes uma vez, enquanto o jovem Mason Mount, revelação de 20 anos do Chelsea, anotou seu primeiro gol pela seleção inglesa nos acréscimos do jogo.

— Resultados e classificação das eliminatórias para a Euro-2020:

– Grupo A

Bulgária – República Tcheca 1 – 0

Gol:

Bulgária: Bozhikov (56)

Kosovo – Inglaterra 0 – 4

Gols:

Inglaterra: Winks (32), Kane (79), Rashford (83), Mount (90+1)

Classificação: Pts J V E D GP GS

1. Inglaterra 21 8 7 0 1 37 6

2. República Tcheca 15 8 5 0 3 13 11

3. Kosovo 11 8 3 2 3 13 16

4. Bulgária 6 8 1 3 4 6 17

5. Montenegro 3 8 0 3 5 3 22

– Grupo B

Sérvia – Ucrânia 2 – 2

Gols:

Sérvia: Tadic (9 de pênalti), Mitrovic (56)

Ucrânia: Yaremchuk (32), Besedin (90+3)

Luxemburgo – Portugal 0 – 2

Gols:

Portugal: Fernandes (39), Ronaldo (86)

Classificação: Pts J V E D GP GS

1. Ucrânia 20 8 6 2 0 17 4

2. Portugal 17 8 5 2 1 22 6

3. Sérvia 14 8 4 2 2 17 17

4. Luxemburgo 4 8 1 1 6 7 16

5. Lituânia 1 8 0 1 7 5 25

– Grupo H

Moldávia – Islândia 1 – 2

Gols:

Moldávia: Milinceanu (56)

Islândia: Bjarnason (17), Sigurdsson (65)

Albânia – França 0 – 2

Gols:

França: Tolisso (8), Griezmann (31)

Andorra – Turquia 0 – 2

Gols:

Turquia: Unal (17 e 21 de pênalti)

Classificação: Pts J V E D GP GS

1. França 25 10 8 1 1 25 6

2. Turquia 23 10 7 2 1 18 3

3. Islândia 19 10 6 1 3 14 11

4. Albânia 13 10 4 1 5 16 14

5. Andorra 4 10 1 1 8 3 20

6. Moldávia 3 10 1 0 9 4 26

