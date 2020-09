Portugal aguarda recuperação de Cristiano Ronaldo e seu 100º gol pela seleção

Cristiano Ronaldo espera se recuperar de uma infecção no pé direito para marcar o 100º gol pela seleção de Portugal, nesta terça-feira, na partida fora de casa contra a Suécia, pela segunda rodada da Liga das Nações, no estádio em Solna, local que traz boa recordações ao atacante.

“Fico feliz por estar de volta”, escreveu o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro em sua conta do Instagram no domingo, compartilhando fotos durante um treino ao lado dos companheiros de equipe pela primeira vez desde terça-feira passada.

Depois de contrair a infecção e ser submetido a antibióticos, o atacante da Juventus não esteve em campo com o time que é o atual campeão deste torneio na vitória por 4 a 1 sobre a Croácia, pela primeira rodada.

A pequena frase escrita por CR7 no Instagram refere-se a novembro de 2013, no jogo de volta da repescagem das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014.

Ronaldo então viveu uma noite antológica classificando seu país ao marcar todos os três gols da vitória sobre a Suécia de Zlatan Ibrahimovic (3 a 2). Na primeira partida, ele tinha garantido a vitória ao fazer o único gol do jogo (1 a 0).

Após a vitória sobre a Croácia no Porto, o técnico de Portugal, Fernando Santos, disse que o jogador de 35 anos está se sentindo “muito melhor”.

Na segunda-feira, a imprensa esportiva portuguesa divulgou que Portugal poderá contar com seu craque contra a Suécia, partida em que ele terá a chance de marcar o gol de número 100 pela seleção (tem 99 em 164 jogos), o que o aproxima do recorde absoluto do iraniano Ali Daei (109 )

– Fim da ‘Ronaldodependência’ –

A grande vitória sobre a Croácia levou muitos a preverem o fim da ‘Ronaldodependência’, com o atacante aos 35 anos, após mais de duas décadas no mais alto nível.

“Portugal nunca teve tantos jogadores ofensivos de qualidade como agora”, afirmou o observador Manuel Queiroz no jornal O Jogo, acrescentando que a equipe nacional “fez um grande jogo de cartas, mesmo sem o quarto Ás”. Os outros três seriam Bruno Fernandes, Bernardo Silva e João Felix.

Após o triunfo sobre a vice-campeã mundial, o jornal Record optou por destacar a atuação do lateral-direito João Cancelo, que abriu o caminho da vitória, além dos primeiros gols pela seleção de João Félix e Diogo Jota , que substituiu Cristiano Ronaldo.

O jornal A Bola destacou que Bruno Fernandes, o homem que mudou o rumo do Manchester United na temporada passada, era a peça chave.

Fernando Santos, o veterano treinador, também tem outras soluções ofensivas como André Silva, que entrou durante a partida e deixou seu gol, ou Francisco Trincão, a nova contratação do Barcelona.

