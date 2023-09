Portos RS: movimentação de cargas cresce 10% até agosto

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/09/2023 - 14:08 Compartilhe

São Paulo, 21/09 – A movimentação de cargas nos portos do Rio Grande do Sul no período de janeiro a agosto cresceu 10,12% ante igual período de 2022. Em nota, a Portos RS informou que o maior resultado foi obtido pelo Porto do Rio Grande, que movimentou 27.108.695 toneladas (+10,39%). O Porto de Pelotas movimentou 899.026 toneladas, ou 6,38% mais. Já no Porto de Porto Alegre, foram movimentadas 575.842 toneladas (+3,61%).

“De um modo geral, os graneis sólidos são os mais movimentados nos portos gaúchos, com o total de 18.257.780 toneladas. Na sequência aparecem as cargas gerais, com 7.772.395 toneladas e na terceira posição os graneis líquidos, com 2.533.388 toneladas”, disse a empresa. “Ao longo desse período, a movimentação de contêineres apresentou um crescimento de 17,72%. As operações realizadas de janeiro a agosto somaram 402.505 unidades.”

