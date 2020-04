Portos funcionam normalmente, diz Anec

São Paulo, 1 – A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec) informou que na semana entre 22 e 28 de março foram embarcados no Brasil com destino a outros países 61 navios com soja, totalizando 3,7 milhões de toneladas (81% do volume para a China), e 7 navios com farelo de soja, somando 356 mil toneladas, sendo 35% do volume para a Indonésia. No acumulado do mês foram embarcadas 11,5 milhões de toneladas de soja, 147 mil toneladas de milho, e 1,4 milhão de toneladas de farelo.

“Estão programados para serem embarcadas nesta semana (29/03 a 04/04), através de todos os portos brasileiros, 3,8 milhões de toneladas de soja e 349 mil toneladas de farelo de soja. Não há embarques milho programados para a próxima semana”, destacou em comunicado, na terça-feira, 31, sobre o panorama do setor exportador de grãos mediante pandemia de coronavírus. “Até o final do corrente mês (março/2020) deverão ser embarcadas mais 1,6 milhão de toneladas de soja e 90,520 mil toneladas de farelo de soja, segundo programação de atracação dos portos brasileiros.”

Conforme a Anec, todos os portos operam normalmente, adotando as medidas de segurança estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e a Organização Mundial da Saúde (OMS) e também iniciativas dos terminais para ampliar os cuidados preventivos contra a covid-19.

Nenhum dos portos permite o desembarque das tripulações, exceto em situações emergenciais previamente informadas e autorizadas pela Anvisa. “Inspeções prévias de porão somente serão realizadas mediante autorização da Anvisa nos seguintes portos: São Francisco do Sul, Vitória, Imbituba. Em Rio Grande deve ser solicitada com 48 horas de antecedência.”

O fornecimento de combustível está normalizado em todos os portos (Santos, Paranaguá, Rio Grande, São Luis/Itaqui, São Francisco do Sul, Vitória, Itacoatiara, Barcarena/Vila do Conde, Santarém, Imbituba, Aratu, e Santana), diz a Anec.