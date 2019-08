Portos do Paraná movimentaram 5,36 milhões de toneladas em julho

São Paulo, 8 – Os Portos do Paraná movimentaram em julho cerca de 5,36 milhões de toneladas de cargas, 19% mais que em igual mês de 2018. Em granéis sólidos, a movimentação no período foi de 3,75 milhões de toneladas, pouco mais de 3 milhões de toneladas acima de julho do ano anterior, informa a administração dos portos em nota. Em soja e milho, o volume chegou a 2,4 milhões de toneladas, ou 33% mais.

Conforme a autoridade portuária, a exportação de açúcar foi de 334,6 mil toneladas, 20% a mais. “O açúcar em saca movimentado no Porto de Antonina também apresenta alta. Foram pouco mais de 17,7 mil toneladas em julho de 2019 e quase 15,7 mil toneladas em julho do ano anterior”, informou.

No Porto de Paranaguá, a importação de fertilizantes cresceu 14%, para 991 mil toneladas.

O Porto de Antonina retomou as operações de adubo, que não ocorreram em julho de 2018, com movimentação de 17,3 mil toneladas no mês passado.