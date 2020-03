Portos do Paraná: movimentação de caminhões é recorde nesta semana

São Paulo, 27- O Pátio de Triagem do Porto de Paranaguá registrou nesta semana recorde de movimentação de caminhões. Segundo a Portos do Paraná, em 24 horas foram recebidos 2.448 veículos, aumento de 20% no fluxo registrado normalmente, de 2 mil veículos/dia. No mês, até esta quarta-feira, 25, foram 42.875 veículos. O número é 25% maior que o registrado durante os 31 dias de março de 2019 (34.261 caminhões).

Nesta sexta-feira, 27, 13 navios operam nos portos paranaenses. Um carrega a soja e outros três farelo de soja. Outros dois navios de soja já estão programados para atracar, nos berços 212 e 213, ainda esta semana.

“Dos 18 navios que já aguardam ao largo, 14 vieram para carregar soja e outros dois, o farelo do produto. São esperados para as próximas semanas mais 14 navios de soja e três de farelo”, informa a Portos do Paraná, em nota.

O diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia, disse que a colheita da soja está bem avançada e mais da metade da produção já foi comercializada. “Ou seja, estamos no pico do escoamento da safra, em um momento muito delicado que é este de pandemia, mas estamos conseguindo cuidar das duas coisas: o movimento de cargas e a saúde dos caminheiros”, disse.

Segundo ele, as medidas preventivas implantadas no Pátio de Triagem são essenciais para manter o funcionamento do porto e o abastecimento do mercado mundial de alimentos. “Redobramos a exigência quanto à higiene dos banheiros, cantinas e demais estabelecimentos”, disse. “Instalamos 32 novos chuveiros e 10 novos pontos para lavar as mãos. Além disso, esta semana demos início a um serviço de triagem de saúde, com equipes médicas 24 horas”, acrescentou.

Conforme o porto, nos silos e moegas públicas do Corredor de Exportação, bem como nos terminais do complexo, para onde os caminhoneiros levam a soja, milho e os farelos, os cuidados foram redobrados. Os locais agora contam com unidades extras de higienização. “O Governo do Paraná decretou que lanchonetes, restaurantes, oficinas mecânicas e borracharias que funcionam nas rodovias devem ficar abertas para atender os motoristas.”