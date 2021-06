Portos do Paraná inicia ainda este mês obras para aumentar profundidade em trecho

São Paulo, 11 – A Portos do Paraná informou que deve começar ainda este mês a retirar parte da Pedra da Palangana, localizada no Canal da Galheta, que dá acesso ao Porto de Paranaguá, para dar mais segurança à navegação. “Com a remoção dos pontos mais rasos do complexo de rochas subterrâneas, o risco de encalhe de navios e desastres ambientais será minimizado. A profundidade atual, que no trecho mais crítico é inferior a 12 metros, será atualizada e a expectativa é que passe para 14,6 metros”, disse em nota.

A empresa afirma que a obra “seguirá todos os protocolos de segurança e será realizada de forma controlada, com todos os cuidados para o meio ambiente”.

O investimento previsto é de quase R$ 23 milhões.

