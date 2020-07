Portos do Paraná: embarques do complexo soja por silos públicos batem recorde

São Paulo, 03/07 – Os silos públicos do Porto de Paranaguá (PR) movimentaram no primeiro semestre o maior volume dos últimos dez anos, ou quase 1,66 milhão de toneladas entre soja e farelo de soja, segundo nota da empresa pública Portos do Paraná. O volume é 67,8% superior à quantidade embarcada em todo o ano de 2019, de 988,4 mil toneladas.

Em junho, passaram pelos silos públicos de Paranaguá 1,262 milhão de toneladas de soja e 396,7 mil toneladas de farelo de soja, crescimento de 96,3% e 14,9%, respectivamente, em comparação ao registrado em junho de 2019.

O Porto de Paranaguá conta com dois silos públicos, um vertical, dedicado à soja em grão e com capacidade para até 100 mil toneladas, e quatro horizontais, que podem armazenar 60 mil toneladas de farelo de soja, de acordo com a nota. A estrutura é administrada pela Portos do Paraná e integra o complexo do Corredor de Exportação do Porto de Paranaguá.

Os silos são utilizados por empresas que não têm terminais próprios no porto paranaense. Hoje, os operadores dos silos públicos são a Céu Azul, Grano Logística, Gransol, Marcon, Sulmare, Tibagi e Transgolf, que trabalham com diversos exportadores menores, conforme o comunicado.

“Diferentes fatores impulsionaram as exportações de grãos, mas é preciso destacar o alinhamento com os operadores que utilizam os terminais públicos. A boa gestão do sistema logístico é que garante agilidade no fluxo de recebimento da carga e de carregamentos dos navios”, disse na nota o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia. O resultado nos silos públicos também refletiu a maior comercialização de soja no primeiro semestre por produtores e exportadores, de acordo com a empresa pública.

A descarga otimizada e programada pelo modal ferroviário, junto à operadora Rumo, assim como a implantação da liberação automática de caminhões do pátio triagem foram outros fatores que contribuíram para o incremento dos volumes embarcados, segundo a Portos do Paraná.

