Portos do Arco Norte movimentam 39% da soja e milho exportados pelo País

São Paulo, 31 – Os Portos do Arco Norte embarcaram 39% de toda a carga de milho e soja exportada entre janeiro e outubro deste ano, ou o equivalente a 47,7 milhões de toneladas. Os dados fazem parte do Estatístico Aquaviário da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) e foram divulgados, em nota, pela Associação dos Terminais Portuários e Estações de Transbordo de Cargas da Bacia Amazônica (Amport).

De acordo com o presidente da Amport, Flávio Acatauassú, em nota, os portos da Região Norte/Nordeste do País estão preparados “para crescer cada vez mais, mesmo após um período de seca histórica no segundo semestre de 2024”.

Ainda conforme os dados do boletim da Antaq, os portos do Pará e do Amazonas movimentaram, de janeiro a outubro, 59,4% das cargas exportadas de soja e milho de janeiro a outubro.

“Se for considerado apenas o milho, 80% de todas as exportações do Arco Norte saíram via Pará e Amazonas”, cita a Amport na nota.

Atualmente, segundo a Amport, há uma capacidade instalada para movimentar 52 milhões de toneladas de cargas por ano nos portos associados à entidade “e já há investimentos em andamento para mais 48 milhões de toneladas de granéis”, acrescenta o dirigente. “Ou seja, teremos uma capacidade de embarque de cerca de 100 milhões de toneladas de grãos nos próximos cinco anos.”