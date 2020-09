Portos do Arco Norte embarcaram 34% da soja e 31% do milho entre janeiro e agosto

São Paulo, 29/09 – A exportação de soja pelos portos do Arco Norte representou 34% de tudo o que foi embarcado da oleaginosa pelo Brasil entre janeiro e agosto deste ano, informou a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em nota. Do total de milho exportado, 31% saíram pelos portos de Barcarena (PA) e Miritituba, em Santarém (PA), além de Itacoatiara (AM) e Itaqui (MA) – o chamado Arco Norte.

Ao longo dos anos, os portos da Região Norte foram ganhando em representatividade nos embarques externos do Brasil, conforme as condições logísticas foram melhorando. Segundo a Conab, em 2010, contribuíam com 14,4% das exportações agregadas de soja e milho; já em 2019, a participação atingiu 31,9%, como indicam dados da Antaq. “Esse aumento pode ser explicado pela melhoria da infraestrutura na região, em particular pelo fim da pavimentação da BR-163, que diminuiu o tempo e o custo de fretes até o porto de Miritituba, no Pará”, diz a Conab, na nota.

