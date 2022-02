Portos da Ucrânia permanecerão fechados até fim da invasão russa

Por Jonathan Saul

LONDRES (Reuters) – Os portos ucranianos permanecerão fechados até que a invasão da Rússia termine, disse o chefe da Administração Marítima da Ucrânia nesta segunda-feira, acrescentando que o porto de Mariupol foi danificado por bombardeios russos.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro, chamando suas ações de “operação especial”.

“Os portos ficarão fechados até o fim da agressão russa em nosso território e (nós) restauraremos a capacidade de fornecer segurança marítima para navios comerciais”, disse Vitaliy Kindrativ à Reuters em comentários por e-mail.

Kindrativ afirmou que as autoridades ainda estão avaliando a extensão dos danos em Mariupol, um importante porto localizado no Mar de Azov, acrescentando que outros portos também sofreram alguns danos, o que “não era grave”.

“Mas acho que o cálculo final será feito após o fim da agressão russa, pois ainda há uma grande ameaça de desembarque de tropas russas pelos portos, o que pode causar grande destruição da infraestrutura portuária”, disse.

Muitas companhias de navegação suspenderam as viagens para os portos afetados do Mar Negro com prêmios de seguro para viagens subindo nos últimos dias e pelo menos três navios comerciais atingidos por bombas desde 24 de fevereiro.

As previsões de grãos de primavera russos e ucranianos, que devem começar em breve, também podem ser afetadas pelo conflito.

(Por Jonathan Saul, reportagem adicional de Pavel Polityuk na Ucrânia)

