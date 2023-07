Portofino será 1º cidade a batizar rua com nome de Berlusconi

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/07/2023 - 12:01 Compartilhe

GENOVA, 9 JUL (ANSA) – O luxuoso balneário de Portofino será o primeiro município da Itália a batizar uma de suas ruas com o nome do ex-premiê Silvio Berlusconi, morto no último dia 12 de junho, aos 86 anos.

A decisão foi tomada no último sábado (8) pela prefeitura, que escolheu uma via que leva do centro até a Villa dell’Olivetta, primeira mansão de Berlusconi em Portofino e hoje de propriedade dos estilistas Domenico Dolce e Stefano Gabbana.

A cerimônia acontecerá em 29 de setembro, quando o ex-primeiro-ministro celebraria seu aniversário de 87 anos. Para isso, a prefeitura terá de pedir autorização para ignorar a regra que obriga as cidades a esperar pelo menos 10 anos para batizar uma rua com o nome de uma pessoa falecida.

Berlusconi sempre frequentou Portofino, balneário de menos de 400 habitantes e bastante concorrido por celebridades e milionários, e seu filho Pier Silvio mora na cidade com a família.

“Recordá-lo dessa maneira parecia a coisa mais certa. E essa rua será para sempre o sinal da ligação especial entre Berlusconi e a Ligúria”, disse o governador da região, Giovanni Toti.

Recentemente, o governo italiano também admitiu que estuda uma proposta para rebatizar o Aeroporto de Linate, em Milão, com o nome de Berlusconi. (ANSA).

