Porto Villares: Seis décadas celebrando a arte da panificação

Há seis décadas, um sonho familiar começava com o Sr. Henrique e sua esposa vindo de Portugal para o Brasil, estabelecendo os primeiros passos na arte da panificação. Esta paixão foi transmitida através das gerações, culminando na inauguração da Porto Villares em 19 de Novembro de 1998. Localizada no coração do Jardim Monte Alegre, em Taboão da Serra, esta padaria rapidamente se tornou um ponto de encontro, onde cada cliente é tratado com a calorosa hospitalidade familiar.

Vinte anos após sua inauguração, em 2018, surge a “Padoca”, um novo braço da Porto Villares, gerenciada pela terceira geração da família. Localizada na Av. Prof Francisco Morato, esta extensão mantém a essência da matriz, mas com um toque renovado, apresentando novos produtos e um espaço ainda mais convidativo.

Hoje com 03 unidades e já com projeto de novas expansões a missão da Porto Villares é clara: proporcionar uma experiência única e diferenciada a cada cliente, fazendo-os sair mais felizes do que quando entraram. E é esta visão de excelência que guia seus passos, buscando constantemente aprimorar seus valores. O atendimento de qualidade, juntamente com a seleção rigorosa de ingredientes, reflete os pilares da Porto Villares. Enquanto a inovação é celebrada, os sabores tradicionais são preservados, rendendo homenagem às raízes da família.

A Porto Villares é mais do que uma padaria; é uma história de paixão e dedicação à arte da panificação.

Saiba mais: https://portovillares.com.br

