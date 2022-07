Porto vence Tondela e conquista sua 23ª Supertaça de Portugal

O Porto, atual campeão da Liga e da Taça, conquistou neste sábado a 23ª Supertaça de Portugal da sua história ao derrotar o Tondela (3-0) no estádio de Aveiro, com dois gols do atacante Taremi.







Os ‘Dragões’ abriram assim a temporada 2022-2023 com uma vitória confortável graças aos gols do iraniano Taremi (30) e do brasileiro Evanilson (33) no primeiro tempo. Foi preciso esperar até a reta final da partida para Taremi (82) garantir a vitória.

A Supertaça foi um ‘remake’ da final da Taça de Portugal disputada em maio, em que os jogadores comandados por Sérgio Conceição (3-1) venceram o Tondela, que caiu para a segunda divisão no fim da temporada.

“Temos o dever de vencer esta partida”, havia declarado Conceição na véspera da Supertaça.

A partida deste sábado também foi a ocasião para o atacante brasileiro ex-Palmeiras Gabriel Veron, de 19 anos, jogar pela primeira vez em seu novo clube.

lf/dep/iga/aam