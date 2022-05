Porto vence Tondela (3-1) e conquista Taça de Portugal

O Porto, que já conquistou o campeonato nacional, também venceu neste domingo a 18ª Taça de Portugal da sua história, ao derrotar o rebaixado Tondela (3-1) na final disputada no Estádio Nacional, perto de Lisboa.

A equipe do norte do país conseguiu sua nona dobradinha de campeonato e taça, graças aos gols marcados na final pelo iraniano Mehdi Taremi (22 e 74), que abriu o placar de pênalti, e pelo português Vitinha (52), enquanto o Tondela chegou a diminuir com um gol de Neto Jorge (73).





Para o treinador Sérgio Conceição, o primeiro a conseguir duas dobradinhas com o Porto, este é o seu sétimo título (3 campeonatos, 2 Taças de Portugal e 2 Supertaças) após cinco anos no comando dos ‘Dragões’ com quem tem contrato até ao final da temporada 2024.

Depois de ter eliminado o Sporting Lisboa, vice no campeonato, nas semifinais, o Porto entrou em campo como franco favorito para a final diante do Tondela, equipe rebaixada para a segunda divisão portuguesa, depois de terminar em décimo sétimo no campeonato nacional.

