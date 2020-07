Porto vence Sporting e conquista seu 29º campeonato português

Com uma vitória de 2 a 0 nesta quarta-feira sobre o Sporting, o Porto garantiu seu 29º campeonato português com duas rodadas de antecedência.

Graças a estes três pontos, o Porto soma agora 79 pontos e não pode mais ser alcançado pelo seu principal adversário, o Benfica, que tem oito pontos a menos.

Em um estádio do Dragão sem público, como ocorreu em todos os jogos desde a retomada da liga portuguesa após o intervalo provocado pela pandemia do novo coronavírus, o Porto venceu o Sporting com gols no segundo tempo, de Danilo Pereira (64) e do maliano Moussa Marega já nos acréscimos (90+1).

O Porto conseguiu superar os sete pontos de desvantagem que tinha em relação ao Benfica em meados de janeiro, mas o time de Lisboa afundou na segunda parte do campeonato, perdendo o título para seu grande rival.

— Resultados da 32ª rodada do campeonato português e classificação:

– Segunda-feira:

Marítimo – Rio Ave 0 – 0

Vitoria de Setúbal – FC Famalicão 1 – 2

– Terça-feira:

Santa Clara – Aves 3 – 0

Portimonense – Boavista 2 – 1

Benfica – Vitoria de Guimarães 2 – 0

Gil Vicente – Tondela 3 – 2

– Quarta-feira:

Moreirense – Paços de Ferreira 1 – 1

Sporting de Braga – Belenenses 1 – 1

Porto – Sporting de Lisboa 2 – 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Porto 79 32 25 4 3 67 19 48

2. Benfica 71 32 22 5 5 65 25 40

3. Sporting de Lisboa 59 32 18 5 9 48 32 16

4. Sporting de Braga 57 32 17 6 9 59 38 21

5. FC Famalicão 52 32 14 10 8 48 46 2

6. Rio Ave 51 32 14 9 9 44 34 10

7. Vitoria de Guimarães 46 32 12 10 10 50 36 14

8. Moreirense 43 32 10 13 9 40 36 4

9. Gil Vicente 42 32 11 9 12 37 40 -3

10. Santa Clara 41 32 11 8 13 32 37 -5

11. Marítimo 38 32 9 11 12 31 38 -7

12. Boavista 38 32 10 8 14 26 35 -9

13. Paços de Ferreira 35 32 10 5 17 31 48 -17

14. Belenenses 32 32 8 8 16 26 52 -26

15. Tondela 30 32 7 9 16 27 43 -16

16. Portimonense 30 32 6 12 14 27 43 -16

17. Vitoria de Setúbal 30 32 6 12 14 25 43 -18

18. Aves 17 32 5 2 25 24 62 -38

./bds/mcd/aam

Veja também