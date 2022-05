Porto vence o Benfica no Estádio da Luz e conquista o Campeonato Português

O Porto se sagrou campeão do Campeonato Português neste sábado. A equipe, que enfrentou o Benfica fora de casa, precisava apenas de um simples empate para garantir a taça. Porém, os comandados de Sérgio Conceição foram além e venceram a partida por 1 a 0, aumentando as festividades pela 30ª conquista da liga nacional.





Nos acréscimos da partida, que seguia empatada em 0 a 0, Zaidu Sanusi marcou e carimbou a conquista para os portistas, com uma rodada de antecedência. A equipe chegou aos 86 pontos conquistados, contra 79 do Sporting, que enfrenta o Portimonense fora de casa neste domingo.

Na primeira etapa do duelo, a tensão ligada à possibilidade de título foi refletida dentro de campo, com uma partida truncada e muito estudada por parte de ambas as equipes. Já na segunda metade, a situação foi completamente diferente. O primeiro lance importante foi do Benfica. Após lançamento de Nicolás Otamendi, Darwin Núñez superou o goleiro Diogo Costa e anotou o que seria o primeiro tento da partida. Porém, o VAR flagrou um impedimento do uruguaio no lance e anulou o gol dos donos da casa.

Posteriormente, o Porto avançou as linhas e chegou com perigo. Vitinha, aproveitou rebote após uma cobrança de falta e levou perigo à meta do Benfica. Porém, o gol saiu apenas nos acréscimos. O brasileiro Pepê arrancou e tocou para Zaidu Sanusi, livre na área, que não titubeou e anotou o único gol do confronto, que carimbou a conquista.

Com o título conquistado neste sábado, o Porto chegou ao segundo título consecutivo do torneio, já que venceu o Campeonato Português na temporada 2020-2021. No próximo domingo, em casa, a equipe recebe o Estoril, na última rodada do torneio. Posteriormente, no fim do mês, visita o Tondela, na decisão da Taça de Portugal.