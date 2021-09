Porto Seguro prepara Revéillon para grande público e primeiro Carnaval de praia do Brasil

“Esperamos por um dos melhores verões da história”, adianta, em entrevista à IstoÉ, o vice-prefeito e secretário de Turismo de Porto Seguro, Paulo Onishi, sobre os preparativos para os períodos de Revéillon e Carnaval nas praias do município do sul da Bahia (formado também pelos distritos de Caraíva, Trancoso e Arraial d’Ajuda). Isso, emenda ele, caso as condições da pandemia permitam e haja apoio do governo estadual na garantia de policiamento e efetivo do Corpo de Bombeiros. “Quando falamos de festa pública, tudo depende de vacinação. E, como a imunização já está adiantada e as festas com mil pessoas já estão autorizadas, acredito muito na viabilidade”, torce o empresário do ramo de entretenimento, conhecido como Paulinho Toa Toa, que integra a equipe do prefeito Jânio Natal (eleito em 2020).

Para ele, as tradicionais datas festivas da região voltarão a fazer parte dos planos de viagem de brasileiros e estrangeiros graças à ampliação da vacinação contra a Covid-19 e ao Plano de Retomada da Atividade Turística de Porto Seguro, lançado em junho.

Segundo Guto Jones, gerente comercial do GPS hotéis e resorts, as inciativas “já geram resultado e restam pouquíssimas suítes livres para o Ano Novo” nos dois hotéis que administra, o Porto Seguro Praia Resort e o Eco Bahia Resort. Luciana Amaral, coordenadora de e-commerce e gerente de marketing do Resort Arcobaleno, complementa: “Dos 172 apartamentos, temos apenas dez disponíveis para a virada do ano. Para o Carnaval, cerca de 70% das acomodações já foram vendidas e 15% estão em negociação”. A demanda para o destino, reprimida pela pandemia, também é uma das grandes apostas da Azul Viagens.

Aliás, o feriado da folia de 2022 é um dos projetos mais ambiciosos da nova administração da cidade, que inovou com o slogan “Porto Seguro, Terra Mãe do Brasil”. É o próprio Paulinho que adianta a formatação de um inédito Carnaval de praia. “Além do Carnaval cultural com bloquinhos, charangas e fanfarras na Passarela do Descobrimento (antiga Passarela do Álcool), que conta com 1,1 km de extensão, e das festas nos demais distritos, teremos essa novidade na orla norte de Porto Seguro, que conta com um enorme espaço arejado à beira-mar de 3,2 km, algo que não existe em lugar nenhum do Brasil. Assim, o turista terá à disposição as estruturas das barracas na praia de um lado e, do outro lado, os hotéis”, menciona ele, sobre os estabelecimentos localizados nas duas margens da BR 367.

A rodovia, inclusive, deverá passar por obras de duplicação no início de 2022. “O fluxo de carro é intenso e isso vai criar uma mobilidade melhor, com mais conforto e qualidade. Além disso, teremos a entrega do calçadão e do projeto de paisagismo, o que irá valoriza a orla norte”, relata Paulinho, que conta com recurso federal, previsto no orçamento da união, estimado em R$ 45 milhões.

Para tornar possível a retomada das atividades turísticas, foi dada atenção especial à saúde e a segurança sanitária, diante do momento. “Preparamos a cidade com barreiras e sanitização na entrada e fizemos um hospital referência em tratamento da covid-19, em Arraial d’Ajuda, com mais dez leitos de UTI e dez leitos de enfermaria para proteger o morador, o trabalhador e o turista”, diz o secretário.

Na próxima segunda-feira (27), inclusive, em que se comemora o Dia Mundial do Turismo, está prevista a 1ª Conferência Municipal de Turismo de Porto Seguro. Durante o evento, serão apresentados os resultados do Processo Participativo do Mapa Estratégico para a Gestão do Turismo, realizado entre os dias 20 e 23 deste mês.

A ação, promovida pela SECTUR, com a consultoria da Lab Turismo e parceria com o Conselho Municipal de Turismo (CMDT), percorreu os principais roteiros turísticos do município – Porto Seguro, Arraial d´Ajuda, Trancoso e Caraíva – ouvindo as demandas e análises das comunidades, que servirão de base para o planejamento das ações para o período de 2022 a 2025. “Esse trabalho demonstra o esforço e a vontade da prefeitura em legitimar a vontade do trade e valorizar a atividade econômica que faz a nossa cidade pulsar”, conclui o prefeito, Jânio Natal.

Veja também