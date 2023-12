Porto Seguro contrata Patrícia Chacon, ex-Liberty, como diretora de operações

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/12/2023 - 16:18 Para compartilhar:

A Porto Seguro, empresa de seguros da Porto, contratou Patrícia Chacon como diretora de operações (COO, na sigla em inglês). A executiva, que comandava as operações da Liberty no Brasil, terá reporte direto ao CEO da companhia, Rivaldo Leite.

“A Patricia tem uma história reconhecida no mercado de seguros”, disse Leite, em nota à imprensa. Estamos felizes e confiantes de que a sua chegada irá fortalecer e acelerar a nossa trajetória de crescimento e digitalização, para entregar as melhores soluções em parceria com os nossos corretores.”

Boa parte das operações da Liberty no Brasil foram vendidas para a HDI, em uma transação bilionária que transformou a seguradora de origem alemã na segunda maior do País. No mercado automotivo, em que a Porto Seguro é líder, a HDI também chega ao segundo lugar no pódio com a compra, que foi concluída em novembro.

Após a conclusão do negócio, a operação combinada passou a ser liderada por Eduardo Dal Ri, executivo que já estava à frente da HDI no Brasil.

Leite disse que a criação da posição de COO deve ajudar a Porto Seguro a expandir-se nas linhas de negócio em que atua. “A posição recém-criada pela companhia visa garantir ainda mais a eficiência das operações, impulsionando o setor e fazendo com que o seguro seja cada vez mais inclusivo e acessível para as pessoas”, afirmou.

