Porto Seguro conclui compra de 50% da ConectCar por R$ 165 milhões

A Porto Seguro concluiu a aquisição de 50% das ações da ConectCar, que pertenciam à Ipiranga, da Ultrapar. O valor da operação foi de R$ 165 milhões, sujeito a ajustes até a liquidação final da transação.

A compra foi anunciada em junho.

Segundo a Ultrapar, a venda do ativo contribui para a concentração de esforços e investimentos no Abastece Aí, que combina o app abastece aí e o programa de fidelidade Km de Vantagens em uma plataforma digital focada no ecossistema do automobilista, integralmente controlado pela Ultrapar.

