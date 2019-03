Porto quer que Iker Casillas continue no clube até os 40 anos

A lenda do Real Madrid e da seleção espanhola Iker Casillas tem um acordo para renovar o contrato com o Porto até 2021, quando terá 40 anos, adiantou o goleiro, em declarações colhidas pelo site do clube nesta terça-feira.

“Esta semana vou renovar até os 40 anos com o Porto. Agora vou fazer 38, então com certeza vou terminar minha carreira no Porto”, declarou Casillas a uma emissora espanhola.

Casillas chegou ao Porto em 2015 e, desde então, aumentou sua coleção de troféus com um Campeonato Português e uma Supercopa. O Porto jogará as quartas de final da Liga dos Campeões contra o Liverpool.

lf/mg/am