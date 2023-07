Porto: Prêmios Auto da empresa crescem 11,5% em maio; no resto do mercado, alta é de 14,6%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/07/2023 - 11:11 Compartilhe

No reporte do mês de maio, a Porto Seguro informou que houve crescimento de 11,5% nos Prêmios do Auto da Porto ante maio de 2022, enquanto o restante do mercado (ex-Porto) teve alta de 14,6%. Houve ainda melhora de 8,3 p.p. na sinistralidade do Auto da Porto na mesma base de comparação.

Em Patrimonial + Transportes, os prêmios cresceram 26,6% no mesmo período e a sinistralidade foi de 33,4% em maio.

Já em Vida, os prêmio tiveram alta anual de 17,5% e a sinistralidade foi de 35,5%.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias