Porto goleia o Feirense e avança para as quartas da Taça de Portugal Equipe do Porto aplica sonora goleada de 5 a 1 em partida da Taça de Portugal e elimina o Feirense da competição

O Porto avançou na Taça de Portugal neste sábado ao vencer o Feirense pelo placar de 5 a 1. Com dois gols de Otávio e outros de Uribe, Evanilson e Francisco Conceição, a equipe do Porto deixou o Feirense, que marcou com Kerwin Calderón Vargas, para trás.

O Porto começou melhor na partida, e já foi eficaz no começo do primeiro tempo, abrindo o placar aos quinze minutos. A equipe da casa inaugurou o marcador com gol do meio-campista colombiano Mateus Uribe após assistência de Vitinha.

Ainda no primeiro tempo, o Porto foi ao ataque para aumentar a sua vantagem na partida deste sábado. Eficaz, o time da casa marcou aos 39 minutos com Otávio, que também fez o terceiro gol da equipe aos 45 minutos da etapa inicial.

No segundo tempo, o Porto conseguiu aplicar uma goleada aos sete minutos com mais um gol. Dessa vez, a equipe treinada por Sérgio Conceição marcou o quarto gol com o brasileiro Evanilson, ex-Fluminense, praticamente garantindo a classificação.

O Feirense ainda conseguiu descontar aos 22 minutos do segundo tempo com gol marcado por Kerwin Calderón Vargas. O Porto, porém, acabou com as chances do Feirense com um gol de pênalti marcado por Francisco Conceição aos 27 minutos.

