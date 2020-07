Porto foca em vencer Belenenses e seguir firma na corrida pelo título Dragões tem seis pontos de vantagem para o Benfica, que ocupa a segunda colocação. Técnico Sérgio Coinceição pede time focado e trabalhando como ao longo da temporada

O Porto recebe o Belenenses neste domingo, às 17h30 (horário de Brasília), para se aproximar cada vez mais do título do Campeonato Português. Após um reinício irregular na competição, os Dragões conseguiram abrir seis pontos de vantagem para o Benfica e restam apenas cinco rodadas para o fim do torneio. O adversário busca se distanciar da zona do rebaixamento.

Apesar da diferença na tabela, o técnico Sérgio Conceição não quer saber de favoritismo e foca no objetivo que é vencer cada partida para seguir na caminhada rumo ao título.

– Olho para a minha equipe e o que temos que trabalhar. São três pontos importantes e a medida que se aproxima o final do campeonato, cada jogo tem um peso enorme.

O técnico português também não quer que os jogadores se distraiam por conta da vantagem que tem sobre o vice-líder e quer os atletas focados.

– Temos que estar focados no nosso trabalho e nas tarefas para que o coletivo seja forte. Temos estratégias para mexer com esse lado emocional, motivar os jogadores e dar tranquilidade para que eles possam exprimir o mais alto nível.

Caso vença, o Porto estará a outros dois triunfos de conquistar o título Português de maneira antecipada. Os Dragões também torcem por um tropeço do Benfica, que joga neste sábado contra o Boavista. Entretanto, o time de Sérgio Conceição segue firme e forte nesta reta final de competição e só depende de si para levantar a taça no final da temporada.

