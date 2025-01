Porto demite técnico Vítor Bruno

O Porto anunciou nesta segunda-feira (20) a demissão do técnico Vítor Bruno e se tornou o terceiro grande clube de Portugal a trocar de comando na temporada, depois de Benfica e Sporting.

Bruno, de 42 anos, assumiu o cargo no lugar de Sérgio Conceição, hoje no Milan, e será substituído interinamente por José Tavares, atual diretor das categorias de base do Porto, informou o clube em comunicado.

Os ‘Dragões’ haviam anunciado em um primeiro momento “a abertura de negociações com o treinador Vítor Bruno para a rescisão de contrato”, após a derrota fora de casa para o Gil Vicente (3 a 1) no domingo, a terceira consecutiva da equipe entre todas as competições.

Após 18 rodadas, o Porto é o terceiro colocado do Campeonato Português com um ponto atrás do Benfica (2º) e a quatro do líder Sporting.

Segundo a imprensa portuguesa, é a primeira vez que os três grandes clubes do país trocam de treinador na mesma temporada.

O Benfica rescindiu no final de agosto com o técnico alemão Roger Schmidt, substituído por Bruno Lage (ex-Botafogo), e no final de dezembro Rui Borges assumiu o Sporting, semanas depois da saída de Rúben Amorim para o Manchester United.

