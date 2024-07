Porto de São Sebastião movimenta 57% mais cargas no 1º semestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/07/2024 - 20:19 Para compartilhar:

São Paulo, 17 A movimentação de cargas no Porto de São Sebastião bateu recorde histórico no primeiro semestre, com movimentação de 760 mil toneladas, 57% mais que no mesmo período de 2023, mostra levantamento realizado pela Companhia Docas de São Sebastião (CDSS), empresa pública vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil). “Entre as principais cargas estão açúcar a granel, com 287,5 mil toneladas, seguido de barrilha a granel, matéria-prima essencial na produção de vidros e embalagens, com 190,3 mil toneladas; e o coque de petróleo a granel, com 107,5 mil toneladas”, diz o porto em nota.

Conforme o diretor-presidente da CDSS, Ernesto Sampaio, a ampliação da disponibilidade das áreas para armazenagem “despertou o interesse de mais importadores e exportadores, que passaram a utilizar o porto de São Sebastião como alternativa logística”. “O açúcar a granel e o coque são exemplos de novas cargas”, acrescentou. Segundo ele, foi autorizada a montagem de 11 novos armazéns, que foram instalados pelos operadores portuários, perfazendo 14 estruturas.