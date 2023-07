Porto de Santos: movimentação de cargas bate recorde de 81 milhões de toneladas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/07/2023 - 20:44 Compartilhe

O Porto de Santos movimentou 81 milhões de toneladas no primeiro semestre de 2023, número recorde, confirmando as prévias divulgadas em meados de julho. Estatisticamente, o resultado é estável em relação a 2022.

No último mês do período, junho, foram movimentadas 15,6 milhões de toneladas, alta de 10,3% em relação ao mesmo mês do ano passado. O resultado mensal foi influenciado pelo complexo soja (grãos e farelos), que registrou crescimento de 34,8% na comparação anual. A movimentação de açúcar também contribuiu ao avançar 17,8% em relação a junho do ano passado.

Esses produtos também impulsionaram os resultados do semestre. A movimentação de soja e açúcar subiu 10,4% e 4,8%, respectivamente, nos seis primeiros meses do ano. O terceiro produto de maior movimentação foi o adubo, embora tenha reportado queda de 9,1%.

Já a movimentação de contêineres foi menor no primeiro semestre ante igual intervalo de 2022, com 1,33 milhão de TEU ante 1,41 milhão no ano anterior. O fluxo de navios aumentou 4,7%, somando 2.662 atracações. Vale mencionar que um TEU representa a capacidade de carga de um container marítimo normal, de 20 pés de comprimento, por 8 de largura e 8 de altura.

