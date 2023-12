Porto cria empresa de serviços para crescer ‘fora do aquário’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/12/2023 - 10:00 Para compartilhar:

As três “empresas” dentro da Porto (ex-Porto Seguro) ganharam a companhia de uma quarta neste fim de ano. A Porto Serviço, especializada na prestação de assistências variadas aos consumidores, nasce com mil funcionários, 13 mil prestadores de serviços e deve buscar negócios fora do universo do grupo. Nos nove primeiros meses do ano, a empresa faturou cerca de R$ 1,8 bilhão.

A nova empresa foi criada a partir de uma cisão dos negócios da seguradora. As assistências começaram a ser oferecidas pela Porto junto aos seguros automotivo e residencial, e ao longo do tempo, foram ganhando importância. No mercado, tem sido comum a oferta de pacotes de assistência independentes de apólices de seguro.

“As pessoas estão sempre atarefadas, então precisam da prestação de serviços. Por outro lado, é um segmento extremamente pulverizado”, afirmou ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) o CEO da Porto Serviço, Lene Araújo.

Além da seguradora e da empresa de serviços, o grupo tem um banco digital, o Porto Bank, e uma operadora de saúde, a Porto Saúde.

Os produtos são distribuídos em três modelos: serviços direto ao consumidor, para empresas e para o consumidor por meio de acordos com outras empresas. O maior cliente hoje é a própria Porto Seguro, mas a ideia é conquistar mais clientes externos nos próximos anos.

Mesmo antes de ser oficialmente lançada, a Porto Serviço foi às compras. A companhia adquiriu a CDF, que oferece serviços de assistência por canais digitais, e mais recentemente, a Unigás, que atende a cerca de 90 mil clientes na região de Campinas (SP) com instalação e manutenção de sistemas de gás natural e liquefeito.

“Temos uma agenda forte de aquisições e parcerias futuras, em que queremos trabalhar e investir”, disse Araújo.

Combinações

Além de ganhar tração fora da base de clientes da Porto, a nova companhia deve colocar no mercado produtos de recorrência. São pacotes de assistência nos quais o cliente paga para que a empresa faça a manutenção de eletrodomésticos ou outros produtos de forma periódica, ao invés de essa manutenção só acontecer quando o cliente pede.

Segundo Araújo, a Porto Serviço focará nos segmentos de mobilidade, residencial e serviços do cotidiano, como assistência técnica para eletrônicos.

Para além da aposta na venda direta e via outras empresas, a companhia compartilha a alavanca do restante do grupo: os corretores, que somam mais de 30 mil.

Segundo a Porto, esses profissionais podem vender mais do que seguros, e os serviços de assistência podem entrar nesse pacote.

