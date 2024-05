Porto Alegre volta a suspender aulas após cidade registrar novos alagamentos

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/05/2024 - 15:48 Para compartilhar:

A cidade de Porto Alegre (RS) voltou a registrar inundações após chuvas voltarem a atingir a capital durante esta quinta-feira, 23. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul anunciou que as aulas na cidade foram suspensas nas redes pública e privada durante a sexta-feira, 24.

Os bairros mais afetados são os da Cidade Baixa e de Menino Deus. Imagens da água tomando ruas viralizaram nas redes sociais.

Em vídeo compartilhado nas redes sociais, a Prefeitura de Porto Alegre alerta para que moradores dos dois bairros monitorem a situação e busquem abrigo em caso de emergência. O diretor-geral do Departamento Municipal de Água e Esgotos, Maurício Loss, alega que as novas inundações são causadas por um excesso de chuvas além do previsto.

Por conta de acumulados de lama, as áreas que já foram afetadas por enchentes seguem em estado de atenção.

A decisão de suspender as aulas foi tomada em conjunto pelo Governo do Rio Grande do Sul e a Prefeitura de Porto Alegre, conforme a Defesa Civil.

