Porto Alegre: Nível do Guaíba chega a 5,01m e pode bater novo recorde ainda nesta segunda-feira

O nível do Rio Guaíba, em Porto Alegre, voltou a bater a marca de 5 metros nesta segunda-feira, 13. A informação é da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestruturas (SEMA) e Agência Nacional de Águas (ANA).

De acordo com projeções da Defesa Civil e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o nível do rio pode chegar a 5,6 metros entre hoje e amanhã e superar o recorde de 5,33, registrado no último dia 6.

Em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 13, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, disse que, apesar da previsão do novo aumento do Guaíba, os danos devem ser menores no que diz respeito ao abastecimento. Ele fez um apelo, porém, para que as pessoas ainda não voltem para suas casas.

O Rio Grande do Sul já registrou 147 mortes em consequência dos temporais que atingem o estado desde o final de abril. De acordo com o último boletim da Defesa Civil, 127 pessoas estão desaparecidos e 806 feridas.