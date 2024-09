Porto Alegre: Melo lidera em empate técnico com Maria do Rosário, diz Atlas

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/09/2024 - 18:30 Para compartilhar:

O prefeito Sebastião Melo (MDB) registrou 32,4% das intenções de voto e liderou numericamente a pesquisa AtlasIntel divulgada nesta segunda-feira, 30, para a prefeitura de Porto Alegre.

A deputada Maria do Rosário (PT) ficou na segunda posição, com 28,9%, em empate técnico com o emedebista. A margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Embora a petista tenha oscilado negativamente em relação à Atlas de 26 de setembro, quando tinha 30,1%, o mandatário perdeu 4,1 pontos no período e viu a vantagem se tornar apenas numérica.

+Quaest, Atlas, Datafolha e mais: entenda as diferenças entre pesquisas eleitorais

Em terceiro, Juliana Brizola (PDT) registrou 22,7% das intenções de voto.

Felipe Camozzato (Novo) teve 7,8%, Luciano do MLB (UP), 1,9%, e Fabiana Sanguiné (PSTU), 0,5% no mapeamento. Os demais candidatos não foram citados pelos porto-alegrenses.

A AtlasIntel entrevistou 1.191 eleitores de Porto Alegre por recrutamento digital entre 24 e 29 de setembro. A pesquisa foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o código RS-07152/2024.

Cenário nas capitais

— SP: Boulos lidera corrida pela prefeitura em empate técnico com Marçal

— Rio: Paes lidera, mas vantagem sobre Ramagem cai para menor patamar na campanha

— BH: Engler tem 26% das intenções de voto; Noman e Gabriel estão empatados com 15,8%