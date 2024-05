Porto Alegre contrata consultoria da qual Moro foi sócio para recuperação da cidade

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/05/2024 - 16:33 Para compartilhar:

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), anunciou nesta terça-feira, 14, ter fechado acordo com a consultoria Alvarez & Marshall para ajudar na recuperação da cidade. A empresa norte-americana teve Sergio Moro como sócio-diretor entre 2020 e 2021.

“Um dos sócios dessa empresa é gaúcho, porto-alegrense. Ele se sensibilizou com o processo e nos procurou para ajudar”, explicou o prefeito Sebastião Melo. Segundo ele, a consultoria fará o trabalho a custo zero durante seis meses. “No meio do caminho, vamos estabelecer, com certeza, se ela vai permanecer e se vai ter custo”, informou.

A Alvarez & Marshall é especializada em reestruturação e gestão de empresas, mas já atuou nos desastres de Mariana e Brumadinho e, nos Estados Unidos, na reestruturação de Nova Orleans após a passagem do furacão Katrina.

A empresa é alvo de investigação do Tribunal de Contas da União, que apura se houve irregularidade em pagamentos feitos à consultoria por empresas envolvidas em casos da Lava Jato. Segundo a Alvarez & Marshall, Moro não atuou em processos da consultoria que tinham ligação com a força-tarefa.