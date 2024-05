Porto Alegre: Aeroporto Salgado Filho suspende tráfego aéreo até dia 30 de maio

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/05/2024 - 14:42 Para compartilhar:

O Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre (RS), foi fechado por tempo indeterminado após ser tomado pelas inundações que atingem a capital gaúcha. De acordo com a Fraport, concessionária que administra o aeródromo, o espaço está restrito até no mínimo o dia 30 de maio. O terminal de passageiros também está inoperante.

A primeira estimativa é de que o aeroporto voltaria a funcionar na sexta-feira, 10, mas a Abear (Associação Brasileira das Empresas Aéreas) e a Fraport afirmaram que não há estimativa para retorno do pleno funcionamento do aeródromo.

Associados da Abear cancelaram voos com origem ou destino em Porto Alegre e flexibilizaram as regras de remarcação e reembolso. Aeroportos de Passo Fundo, Caxias do Sul, Pelotas e Santo ngelo estão operando, mas ainda podem ser impactados pelas chuvas que afetam o Rio Grande do Sul.

