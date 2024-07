Portabilidade da dívida do cartão de crédito poderá ser realizada a partir de hoje

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/07/2024 - 1:52 Para compartilhar:

Começa a valer nesta segunda-feira (1), a resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central (BC) que promete ajudar os consumidores endividados. A medida prevê que os donos de cartão de crédito poderão transferir o saldo devedor da sua fatura para um banco que ofereça juros menores ou melhores condições de renegociação.

Quem estiver no rotativo poderá fazer gratuitamente a transferência do saldo a ser quitado para outra instituição financeira que ofereça melhores condições de pagamento, com mais tempo para efetuar o pagamento ou juros menores, por exemplo.

A resolução também aumentou a transparência nas faturas do cartão de crédito. Agora as faturas deverão trazer uma área de destaque, com as informações essenciais, como valor total da fatura, data de vencimento da fatura do período vigente, limite total de crédito e deverão ter uma área em que sejam oferecidas opções de pagamento.

Como pedir a portabilidade?

O consumidor que tiver interesse na portabilidade deverá procurar uma nova instituição financeira e apresentar as condições que possui no crédito rotativo atualmente. Essa nova instituição pode fazer uma proposta, oferecendo maior prazo para pagamento ou melhores taxas de juros.

A partir do momento em que o consumidor tem essa informação em mãos, ainda pode voltar na instituição financeira que detém o crédito rotativo em busca de uma possível contraproposta. Desta forma, consegue comparar as melhores condições e tomar uma decisão. Caso aconteça, a portabilidade do crédito deve ser feita de forma gratuita.