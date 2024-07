Portarias sobre BPC são o início do trabalho de revisão de gastos, diz secretário do Tesouro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/07/2024 - 13:31 Para compartilhar:

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, disse nesta sexta-feira, 26, que o detalhamento sobre a agenda de revisão de gastos, com estimativa de redução de despesas no Orçamento da União, deve ser apresentado na semana que vem pelo Ministério do Planejamento. As portarias publicadas hoje no Diário Oficial da União (DOU) com restrições na concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC) já representam o início dos trabalhos, disse.

“O Ministério do Planejamento vai fazer uma apresentação específica detalhando esses impactos. Provavelmente que isso deve ocorrer ao longo da próxima semana, início da outra no máximo”, disse Ceron, ao reiterar que serão apresentados os números e impactos de cada medida.