Portaria para 1º leilão de baterias no Brasil será publicada em breve, informa MME

O Ministério de Minas e Energia (MME) informou nesta segunda-feira, 12, em nota, que a portaria com as normas e diretrizes para o primeiro leilão de bateria do Brasil será publicada em breve. Pela última previsão da Pasta, o certame para os sistemas de armazenamento deve ser realizado no segundo semestre de 2025.

No domingo, foi assinado um memorando de entendimento entre a estatal chinesa Windey Energy Technology Group e o Senai Cimatec. Um dos termos do compromisso é o desenvolvimento em armazenamento de energia.

O memorando tem vigência inicial de 24 meses, com possibilidade de prorrogação.

A parceria prevê ainda a criação de um centro de pesquisa e desenvolvimento no Brasil voltado ao avanço de soluções em energia eólica e hidrogênio verde.

“Também inclui iniciativas conjuntas para levar energia limpa a áreas agrícolas remotas, incentivando a instalação de fábricas de equipamentos no território nacional e mitigando cortes na geração renovável conectada à rede elétrica”, informou a Pasta de Alexandre Silveira.