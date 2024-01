Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/01/2024 - 7:08 Para compartilhar:

Brasília, 22/01/2024 – O Ministério da Fazenda editou Portaria, publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 22, que inclui linha emergencial temporária no âmbito do Plano Safra 2023/2024. O ato altera o anexo 2 da Portaria 695, de 7 de julho de 2023, que traz as linhas de financiamento do Banco do Brasil e do BNDES, com suas devidas fontes de recursos, limites e taxas de juros.

