Portaluppi volta a falar sobre o rodízio de jogadores no Grêmio

Fora da Libertadores, o Grêmio foca as atenções na Copa do Brasil e reta final do Campeonato Brasileiro, onde ainda sonha com a remota chance de brigar pelo título nacional.

Porém, em meio a quantidade de jogos, Portaluppi aproveita para rodar o seu elenco e dar espaço para todos os jogadores, atitude que irrita a torcida e incomoda o treinador quando é questionado.

‘Estou colocando força máxima o tempo todo. Quando o jogador não está em campo, eu tenho meus motivos. Tenho os dados e tenho meus motivos. Não posso arriscar ‘arrebentar’ alguém mais adiante’, explicou.

Com 49 pontos e na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro, o Grêmio volta a campo na sexta-feira, diante do Palmeiras, no Allianz Parque.

