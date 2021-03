Portaluppi vê final em aberto: ‘Tudo pode acontecer’ Treinador lamentou a falha na bola parada e acredita que o seu time está no páreo

O Grêmio abriu a final da Copa do Brasil de maneira amarga. Em Porto Alegre, o Tricolor pouco fez ao longo da partida e acabou derrotado pelo Palmeiras por 1 a 0.

Na coletiva de imprensa, o técnico Renato Portaluppi lamentou a falta de atenção da sua defesa e vê a final em aberto.

‘Decisão é assim mesmo. Na final da Libertadores, praticamente não teve chance de gol mesmo. A gente deu mole no gol do Palmeiras, faltou atenção da nossa defesa. Infelizmente, por um detalhe, a gente perdeu o jogo’.

‘Meu grupo é experiente. Não tem nada perdido, não. É difícil? É difícil. São duas grandes equipes, tudo pode acontecer’,

No próximo domingo, se o Grêmio vencer por um gol, a final será decidida nos pênaltis. Em caso de triunfo por dois gols ou mais, a equipe fica com o título no tempo normal.

