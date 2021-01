Portaluppi acredita que Grêmio merecia a vitória Técnico do Tricolor concedeu coletiva pós-jogo e acredita que o seu time foi melhor na etapa final que o Verdão

Na noite desta sexta-feira, o Grêmio segurou o empate com o Palmeiras no Allianz Parque e garantiu pelo menos uma noite dentro dos quatro melhores do Campeonato Brasileiro.

Na coletiva de imprensa, o técnico Renato Portaluppi analisou o desempenho do time, viu a sua equipe melhor que o rival no segundo tempo e lamentou não sair com os três pontos.

‘Eles nos envolveram no primeiro, nós no segundo. São duas grandes equipes, não é de graça que estão na final da Copa do Brasil. Mas, principalmente pelo segundo tempo, merecíamos ter vencido o jogo’, afirmou.

Com o empate fora de casa, o Grêmio chega aos 50 pontos, seis a menos que o líder São Paulo. O próximo jogo é na quarta-feira, diante do Atlético-MG, em Porto Alegre.

