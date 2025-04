Portal oficial do Vaticano relata as últimas horas do papa Francisco

“Obrigado por me trazer de volta à praça” de São Pedro, disse o papa Francisco ao seu enfermeiro por incentivá-lo a ter um último encontro com a multidão a bordo do papamóvel no domingo, horas antes de sua morte.

O portal oficial da Santa Sé, Vatican News, publicou nesta terça-feira (22) as palavras que o primeiro pontífice latino-americano da História dirigiu ao seu fiel enfermeiro pessoal, Massimiliano Strappeti, no Domingo de Páscoa.

Após a tradicional bênção “urbi et orbi” da sacada da basílica de São Pedro, Francisco fez um passeio inesperado a bordo do veículo papal entre os milhares de fiéis reunidos para celebrar a Páscoa.

Mas antes do trajeto, ele perguntou ao seu enfermeiro: “Acredita que eu posso fazer?”. Strappetti o tranquilizou e o papa percorreu durante quase 15 minutos a praça, abençoando vários bebês no caminho.

Segundo o Vatican News, o jesuíta argentino descansou durante a tarde em seu apartamento na residência de Santa Marta no Vaticano, antes de jantar de maneira tranquila.

Mas na segunda-feira, por volta das 5h30 (0h30 de Brasília), surgiram os primeiros sinais de mal-estar. Mais de uma hora depois, depois de falar com seu enfermeiro, entrou em coma e faleceu às 7h35 no horário local (2h35 de Brasília).

“Não sofreu, tudo aconteceu rapidamente, dizem aqueles que estiveram ao seu lado nos últimos momentos”, relata o Vatican News, baseado nos depoimentos das pessoas presentes.

“Uma morte discreta, quase repentina, sem longas esperas, nem grande clamor para um papa que sempre manteve sua saúde em grande segredo”, acrescenta o portal oficial.

O funeral de Jorge Mario Bergoglio acontecerá no sábado, na presença de uma multidão de fiéis e líderes estrangeiros, antes da convocação de um conclave para escolher seu sucessor.

