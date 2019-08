Portal espanhol coloca goleiro do Flamengo na lista de possíveis reforços do Real Madrid

Rio – Após viver uma fase de críticas, Diego Alves retomou depois da bela atuação contra o Vasco a confiança do torcida do Flamengo. Com passagem pelo Valencia, o goleiro voltou a ser notícia no futebol espanhol, porém, não foi pela sua boa fase no Rubro-negro. Segundo o portal espanhol ‘todofichajes.com’, o jogador estaria em uma lista de nomes que o Real Madrid estaria avaliando.

De acordo com o site, o Real Madrid busca um nome para ser reserva Thibaut Courtois. O costa-riquenho Keilor Navas deseja jogar e teria deixado claro o seu desejo de deixar o Real Madrid, clube que defende desde 2014.

Diego Alves tem uma história importante no futebol espanhol. Ele atuou por dez anos defendendo o Almería e o Valencia, e se destacou. O jogador, que está no Flamengo desde 2017, tem contrato o clube até o final da próxima temporada.