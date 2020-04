Porta-voz do Ministério da Defesa confirma 62 casos de coronavírus nas Forças Armadas

O almirante Carlos Chagas, porta-voz do Ministério da Defesa, confirmou que 62 militares das Forças Armadas testaram positivo para o novo coronavírus. A informação foi divulgada em entrevista à BandNews FM.

Com a necessidade do abastecimento, principalmente dos equipamentos de proteção individual (EPIs), o porta-voz disse que cerca de 18 mil militares estão atuando no combate ao coronavírus. Com isso, Chagas afirmou ser natural o contágio da doença, no entanto, ele disse que não há quadro grave da Covid-19 em nenhum dos infectados.

Outro ponto abordado pelo almirante é o transporte de aproximadamente 14 toneladas de equipamentos de combate ao coronavírus, que serão destinados nesta quarta-feira (1) para três capitais brasileiras: Recife, Belém e São Luís.