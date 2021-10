Porta-voz de Putin parabeniza Muratov por Nobel da Paz

SAN PAULO, 8 OUT (ANSA) – O governo da Rússia parabenizou o jornalista Dmitry Muratov pela conquista do Prêmio Nobel de Paz em 2021, junto com a filipina Maria Ressa.

Muratov é cofundador e ex-editor-chefe do jornal Novaya Gazeta, maior veículo de imprensa independente no país e que se notabilizou por reportagens investigativas contra as autoridades russas.

“Não podemos não congratular Dmitry Muratov, que trabalha constantemente seguindo seus ideais, é devoto a seus ideais, tem talento, coragem, e naturalmente trata-se de um grande reconhecimento”, declarou o porta-voz do presidente Vladimir Putin, Dmitry Peskov.

Segundo o Comitê Norueguês do Nobel, “o jornalismo baseado em fatos e a integridade profissional do Novaya Gazeta o tornaram uma importante fonte de informações sobre aspectos censuráveis da sociedade russa que raramente são mencionados por outros veículos”.

Desde que o jornal foi lançado, seis de seus jornalistas já foram assassinados, incluindo Anna Politkovskaia, autora de reportagens investigativas sobre a guerra na Chechênia e cujo homicídio completou 15 anos no último dia 7 de outubro.

“Apesar dos assassinatos e das ameaças, o editor-chefe Muratov se recusou a abandonar a política de independência do jornal”, justificou o comitê do Nobel da Paz. (ANSA).

